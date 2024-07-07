В Воронежской области, вероятно, прилетело в склад боеприпасов: местные пишут о взрывах

В российской Воронежской области пожаловались на атаку украинских дронов в ночь на 7 июля. По официальной версии, все обнаруженные БПЛА якобы были сбиты.

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При этом губернатор области заявил о том, что остатки "сбитых дронов" спровоцировали пожар на "одном из складов", после чего началась "детонация взрывоопасных предметов". Об этом пишут местные СМИ.

Согласно распространенному пропагандистами заявлению губернатора Воронежской области Александра Гусева, последствия "отбитой" атаки особенно ощущают жители Подгоренского района.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", – написал Гусев.

Что именно детонирует на "одном из складов", он не уточнил, но уверил, что "никто из граждан не пострадал". А также анонсировал возможную эвакуацию местных жителей.

"На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС. В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", – отметил чиновник.

Угрозу БПЛА в Воронежской области объявили накануне. С 22:27 6 июля она продолжалась до 07:04 7 июля. Кроме Подгоренского района, о "громких хлопках" заявляли также в Острогожске на другом краю области.

Напомним, накануне, 6 июля, дроны атаковали Краснодарский край РФ. Вследствие атаки горели НПЗ и резервуар с топливом.

Также сообщалось, что в Ростовской области после атак дронов ввели график отключений электричества: россияне в истерике из-за "новых реалий".