Небо затянуло дымом: появилось видео с последствиями взрывов на складе боеприпасов в Воронежской области

В сети появилось видео последствий атаки дронов по складу боеприпасов в Воронежской области РФ. После атаки на нем вспыхнул пожар, мощная детонация продолжается уже более 6 часов.

Видео дня

По официальной версии, причиной "происшествия" стало падение обломков БпЛА, якобы сбитого российской ПВО, однако местные жители утверждают о трех прилетах. Кадры публикует воронежский паблик.

На всех видео видно, что дым, поднимающийся над горящим складом, затянул небо над населенным пунктом, в котором он располагался. На некоторых кадрах заметны вспышки от взрывов, слышна оглушительная канонада от детонации боеприпасов.

Одно из видео снято из автомобиля, на большой скорости несущегося по дороге.

"Покурили неудачно", – говорит водитель автомобиля.

На что его товарищ, сидящий на переднем пассажирском сидении, утверждает, что "сбитые", по версии губернатора региона Александра Гусева, дроны прилетели точно в цель.

"Да прилетело три беспилотника. Вован видел. Его сбило (с ног. – Ред.)... У него аж окна повыбивало в доме. Ж*па, короче. Твою ж мать! В селе никого. Вообще. Короче, валим!" – говорит россиянин.

На других видео, снятых в селе, видно, что дым от горящих складов настолько силен, что он практически скрывает солнце.

Местные паблики констатируют, что детонация "взрывоопасных объектов" продолжается с 6 часов утра.

По состоянию на 11:25 в Подгоренском районе перекрыто движение "по автодороге федерального значения "М-2 "Крым" Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород – граница с Украиной, соединительная дорога "Белгород-М-4 "Дон".

Напомним, о том, что в Воронежской области прилетело в склад боеприпасов, стало известно утром 7 июля. По версии губернатора региона, область атаковали "несколько БпЛА", однако российская ПВО их якобы "обнаружила и уничтожила".

В то же время Гусев сообщил о "происшествии с украинским БпЛА": по его версии, остатки сбитого дрона упали на "один из складов", вследствие чего там вспыхнул пожар и началась детонация "взрывоопасных объектов".

В населенном пункте, где детонирующие боеприпасы уже начали жечь недвижимость россиян, объявили режим ЧС, местных жителей эвакуируют.