Краснодарский край РФ атаковали дроны: горит НПЗ и резервуар с топливом. Видео

В России снова пожаловались на "массированную атаку БПЛА" на Краснодарский край. Российские пропагандисты соврали, что все дроны были сбиты, а пожары на двух резервуарах по хранению топлива объяснили "падением обломков".

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В оперативном штабе региона в ночь на субботу, 6 июля, заявили, что под удар попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В сети публиковали видео сильных пожаров на местах прилетов.

По данным Telegram-каналов, на нефтебазе "Лукойла" в станице Павловская Краснодарского края после атаки БПЛА начался пожар. Кроме того, в станице Ленинградской загорелся резервуар с топливом.

Также сообщалось, что зафиксированы "незначительные повреждения вышки сотовой связи" в Ейске.

"По предварительной информации, пострадавших нет", — писали россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, в направлении Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ в ночь на 5 июля летели не только беспилотники, о сбивании которых заявляли в минобороны России, но и минимум две ракеты. В результате был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарск", ранен один из военнослужащих.