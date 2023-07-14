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В Воронеже и под Курском прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку дронами. Видео

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
1,0 т.
В Воронеже и под Курском прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку дронами. Видео

В российском Курчатове близ Курска, а также в Воронеже поздно вечером 13 июля прогремели мощные взрывы. В последнем заявили о сбитии БПЛА в районе совхоза "Масловский" на окраине города.

Видео дня

Предварительно, сработало ПВО. Кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент взрыва, опубликовали российские Telegram-каналы. Отмечается, что пока информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Воронеже и под Курском прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку дронами. Видео

Также, по сообщениям росСМИ, взрыв раздался над городом Курчатов Курской области. Его было слышно на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Населенный пункт расположен в 4 км от Курской АЭС. Информации о пострадавших нет. 

В Воронеже и под Курском прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку дронами. Видео

Напомним: на "бавовну" накануне также пожаловались в Брянской области России. Там заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на крышу завода "Консервсушпрод", производящего сухпайки для ВС РФ. Город Стародуб, где произошло событие, расположен в 35 км от границы РФ с Украиной.

А 9 июля в Брянской области РФ заявили о ракетной атаке. Местные власти утверждали, что ПВО якобы сбило две ракеты, в результате падения одной из них была разрушена пилорама в поселке Битош. Также росСМИ заявили о "бавовне" в городе Дятьково.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля взрывы раздавались также в Ростовской области страны-агрессора. Заявлялось, что российская ПВО "сбила украинские беспилотники";

– 7 июля в России снова раздался взрыв на предприятии. В этот раз ЧП произошло на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. По официальным данным, шесть человек погибли, еще двое пострадали.

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