В Воронеже и под Курском прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку дронами. Видео

В российском Курчатове близ Курска, а также в Воронеже поздно вечером 13 июля прогремели мощные взрывы. В последнем заявили о сбитии БПЛА в районе совхоза "Масловский" на окраине города.

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Предварительно, сработало ПВО. Кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент взрыва, опубликовали российские Telegram-каналы. Отмечается, что пока информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также, по сообщениям росСМИ, взрыв раздался над городом Курчатов Курской области. Его было слышно на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Населенный пункт расположен в 4 км от Курской АЭС. Информации о пострадавших нет.

Напомним: на "бавовну" накануне также пожаловались в Брянской области России. Там заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на крышу завода "Консервсушпрод", производящего сухпайки для ВС РФ. Город Стародуб, где произошло событие, расположен в 35 км от границы РФ с Украиной.

А 9 июля в Брянской области РФ заявили о ракетной атаке. Местные власти утверждали, что ПВО якобы сбило две ракеты, в результате падения одной из них была разрушена пилорама в поселке Битош. Также росСМИ заявили о "бавовне" в городе Дятьково.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля взрывы раздавались также в Ростовской области страны-агрессора. Заявлялось, что российская ПВО "сбила украинские беспилотники";

– 7 июля в России снова раздался взрыв на предприятии. В этот раз ЧП произошло на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. По официальным данным, шесть человек погибли, еще двое пострадали.