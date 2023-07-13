В Брянской области пожаловались на "бавовну": атакован завод, где производят сухпайки для армии Путина

В городе Стародуб Брянской области России около 23:00 среды, 12 июля, прогремели взрывы. Заявляется, что беспилотник сбросил боеприпас на крышу завода "Консервсушпрод", который производит сухпайки для ВС РФ.

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Об "атаке ВСУ" написали СМИ страны-агрессора. Один из российских Telegram-каналов сообщил, что повреждено здание цеха №1.

Он утверждает, жертв и пострадавших нет, а повреждена якобы шиферная кровля. В росСМИ отметили, что Стародуб находится в 35 км от границы РФ с Украиной.

Этот завод уже знакомился с "бавовной" в мае 2023 года. Тогда российские издания тоже обвиняли в инциденте украинский БпЛА.

"Консервсушпрод" занимается производством сухпайков для гособоронзаказа РФ, консервов и молочной продукции.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 июля в Брянской области заявили о ракетной атаке. Местные власти утверждают, что ПВО якобы сбила две ракеты, вследствие падения одной них разрушена пилорама в поселке Бытошь. Также росСМИ заявили о "бавовне" в городе Дятьково.

– 9 июля взрывы звучали также в Ростовской области страны-агрессора. Заявлялось, что российская ПВО "сбила украинские беспилотники".

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