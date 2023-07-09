В Брянской области новая 'бавовна': оккупанты пожаловались на ракетную атаку. Фото и видео

В Брянской области РФ заявили о ракетной атаке. Местные власти утверждают, что ПВО якобы сбила две ракеты, вследствие падения одной них разрушена пилорама в поселке Бытошь. Также росСМИ заявили о "бавовне" в городе Дятьково.

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Как сообщил губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал. В атаке он обвинил Вооруженные силы Украины.

"Сегодня силами ПВО ВС РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – заявил Богомаз.

Тем временем местные СМИ публикуют фото последствий "бавовны" в Дятьково в Брянской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 9 июля в оккупированном Крыму заявили о сбитии крылатой ракеты в районе Керчи. Целью якобы была часть Крымского моста. Сам мост был полностью перекрыт из-за атаки.

– Взрывы прогремели также под Мелитополем, на оккупированной Донетчине и в Ростовской области РФ: там якобы сработало ПВО.

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