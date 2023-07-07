В Самарской области РФ прогремел взрыв на заводе: шесть человек погибли

В России 7 июля снова прозвучал взрыв на предприятии. На этот раз чрезвычайное происшествие случилось на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области.

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Об этом сообщают российские СМИ. По официальным данным, шесть человек погибли, еще двое пострадали.

"Взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Самарской области, шесть человек погибли, двое пострадали, сообщили экстренные службы. Предварительно, все случилось во время ремонтных работ", – сообщает издание Daily Storm.

По данным российских пропагандистов, взрыв произошел "в момент демонтажа технического трубопровода" для подачи азота утром 7 июля. Пожара после взрыва не было.

Акционерное общество "Промсинтез" создано в феврале 1997 года на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ и считается "преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ", созданного еще в Российской империи в начале ХХ века.

"В настоящее время является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ", – отмечено на сайте предприятия.

1 июля "Промсинтез" был включен в санкционные списки Украины по решению СНБО. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 20 июня на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Официально заявлялось, что погибли 4 человека. Еще 2 пострадали.

Однако некоторые росСМИ сообщали о большем количестве как жертв, так и пострадавших: они писали о гибели 5 работников завода и ранениях 12 человек. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.