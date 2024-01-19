В центре Челябинска вспыхнул масштабный пожар: что происходит. Видео

В центре российского Челябинска 19 января начался большой пожар. Вспыхнул огонь на строительном рынке "Восточный город".

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Спасатели РФ подтвердили факт возгорания на рынке, однако пока не комментируют пожар.

Также в МЧС заявили, что на месте работают пять бригад, площадь пожара – 1000 кв. м. По предварительной информации, идет эвакуация.

По данным местных властей, пожару на рынке "Восточный город" предоставили третий ранг сложности. Возгорание не могут потушить, потому что колодцы-гидранты завалены снегом, который не убирали с начала года.

Причины пожара пока неизвестны. По словам местных жителей, предприниматели выбрасывают вещи из павильонов, чтобы ограничить распространение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в городе Клинце Брянской области РФ. Там загорелся мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить.

Кроме того, этой ночью под ударом был Тамбовский пороховый завод в России. По словам пропагандистов, дрон упал на площадку возле смешивающегося цеха. Говорят, обошлось "без пострадавших и разрушений".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 января украинские БПЛА атаковали российскую нефтебазу под Санкт-Петербургом. Операцию тоже провело ГУР МО Украины, хотя власти страны-агрессора скрывают данные о поражении объекта.

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