Под ударом была не только нефтебаза: дрон атаковал Тамбовский пороховой завод

В России пожаловались на атаку дрона на Тамбовский пороховой завод. Неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории предприятия.

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Об этом сообщили в российских Telegram-каналах. В атаке на завод россияне сразу обвинили Вооруженные силы Украины.

Как отмечается, атака на пороховой завод произошла накануне в четыре часа утра. БПЛА упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, однако персонал для безопасности эвакуировали.

На предприятии ранее уже происходили взрывы, в частности в июне и ноябре прошлого года. В первом случае погибли четыре человека, а причиной взрыва якобы был человеческий фактор.

Также в ночь 19 января неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу в Клинцах в Брянской области. Там загорелся мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить.

Ранее сообщалось, что при атаке на нефтебазу в Ленинградской области России украинский беспилотник пролетел над резиденцией диктатора Владимира Путина на Валдае. Она известна как суперзащищенная ПВО, как и весь регион в целом. Операцию в Ленинградской области провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Россияне скрывают попадание в нефтебазу.

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