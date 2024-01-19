В Брянской области РФ дрон атаковал нефтебазу, разразился мощный пожар: это была операция ГУР. Видео

Ночью в пятницу, 19 января, беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы Брянской области РФ – там вспыхнул мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить. Операцию провело Главное управление разведки украинского Минобороны.

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Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке, подчеркнув, что Украина работает по российской инфраструктуре, представляющую военную цель. Сейчас в российских пабликах появляется все больше фото и видео с места масштабной ЧП.

"Цели поражены, ложь российских властей становится все более очевидной даже для местного населения", – отметили собеседники, добавляя, что ГУР принимает определенные меры, но никаких деталей операции пока не раскрывают.

Об атаке дронов на Брянщину утром 19 января известил губернатор Александр Богомаз. По его версии, "украинский" БПЛА "подавили" средствами РЭБ, а во время "уничтожения" воздушного объекта с него "произошел сброс боеприпаса".

В итоге, если верить российским властям, на нефтебазе вспыхнул резервуар, пострадавших якобы нет. Российские пожарные принялись тушить возгорание.

Россияне с разных ракурсов снимали пожар и столб черного дыма от него, который растянулся на много километров.

"Нам пизд*ц, Люда! Ты в курсе?" – слышны на видео крики местных о взрывах в городе.

Масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах сняли на камеру также пассажиры прибывшего в город поезда.

По их словам, территорию в этом районе частично перекрыли, поэтому им пришлось обходить ее по снегу. В остальном "все было так, вроде бы ничего не происходит, просто пожар".

Кроме того, этой ночью под ударом был Тамбовский пороховой завод в России. По словам пропагандистов, дрон упал на площадку возле цеха по смешиванию. Говорят, обошлось "без пострадавших и разрушений".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 января украинские БПЛА атаковали российскую нефтебазу под Санкт-Петербургом. Операцию тоже провело ГУР МО Украины, хотя власти страна-агрессор скрывают данные о поражении объекта.

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