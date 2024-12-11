В Таганроге прозвучала серия взрывов: власти заявили об атаке БПЛА. Видео

Ночью в среду, 11 декабря, в российском Таганроге Ростовской области прозвучала серия взрывов. Местные власти заявили об атаке БПЛА.

Видео дня

"Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", – писала глава города Светлана Камбулова. Напуганные россияне публиковали кадры, на которых слышны сильные взрывы в городе.

Граждане страны-агрессора жаловались, что сирены включили только после взрывов, а некоторые укрытия оказались закрытыми.

Отметим, что российские мониторинговые паблики перед атакой БПЛА на Таганрог также сообщали о ракетной угрозе, а именно об угрозе баллистики.

Как сообщал OBOZ.UA, в эту ночь неспокойно также было в российском Брянске. Там в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!