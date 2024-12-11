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В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

София Закревская
Новости России
1 минута
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В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

В ночь на среду, 11 декабря, в российском Брянске прозвучала серия взрывов. После этого на территории города вспыхнул пожар, предварительно, загорелась нефтебаза "Транснефти".

Видео дня

Местные жители заявили об атаке БПЛА. Кадры последствий очередной "бавовны" россияне публиковали в сети.

Жители страны-агрессора жаловались на громкие "хлопки", после чего в российских пабликах заявили о якобы работе их ПВО по дронам.

Затем стало известно, что в Брянске все же есть попадания по территории нефтебазы.

В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

Так выглядит этот объект сверху.

В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом ПВО якобы уничтожила 10 БПЛА самолетного типа. При этом пострадавших, по его словам, нет. 

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сказано в сообщении. 

В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео
В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удар по научно-производственному объединению "Стрела" на территории поселка Суземка Брянской области Российской Федерации. Оно работало на военно-промышленном комплексе страны-агрессора РФ.

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