В российском Брянске вспыхнул пожар после взрывов: сообщают об атаке дронов на нефтебазу. Фото и видео

В ночь на среду, 11 декабря, в российском Брянске прозвучала серия взрывов. После этого на территории города вспыхнул пожар, предварительно, загорелась нефтебаза "Транснефти".

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Местные жители заявили об атаке БПЛА. Кадры последствий очередной "бавовны" россияне публиковали в сети.

Жители страны-агрессора жаловались на громкие "хлопки", после чего в российских пабликах заявили о якобы работе их ПВО по дронам.

Затем стало известно, что в Брянске все же есть попадания по территории нефтебазы.

Так выглядит этот объект сверху.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом ПВО якобы уничтожила 10 БПЛА самолетного типа. При этом пострадавших, по его словам, нет.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удар по научно-производственному объединению "Стрела" на территории поселка Суземка Брянской области Российской Федерации. Оно работало на военно-промышленном комплексе страны-агрессора РФ.

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