В Санкт-Петербурге заметили столб рыжего дыма, россияне запаниковали: что произошло. Видео
В российском Санкт-Петербурге в Кировском районе города было замечено облако ярко желтого дыма. Местные жители запаниковали из-за выбросов ядовитых веществ в атмосферу.
Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что дым поднялся над одним из предприятий, вероятно, АО "МЗ "Петросталь", которое является дочерним Кировского завода. На предприятии, помимо прочего, выпускают бронеавтомобили "Онега" и "Ладога" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Попавшим в воздух веществом может быть диоксид азота, для которого и характерны оранжево-бурые выбросы, которые еще называют "лисьим хвостом".
Как пишут росСМИ, в деятельности предприятия и раньше выявляли превышение выбросов оксида азота в атмосферу. В настоящее время Росприроднадзор якобы готовит ему предостережение по поводу указанного инцидента.
Напомним, накануне в российском Дзержинске загорелись помещения на заводе пластмасс и синтетических смол, в результате чего в небо поднялся черный столб дыма.
В министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора заявили, что существует угроза того, что огонь может распространиться на соседние здания, в том числе жилые дома. Одно из местных изданий написало, что внутри здания размещены горючие материалы, сложно поддающиеся тушению, а во время горения выделяют ядовитые вещества.
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