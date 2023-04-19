В Дзержинске вспыхнул мощный пожар на заводе, поднялся столб черного дыма. Видео

В стране-агрессоре России вспыхнул очередной масштабный пожар. На этот раз в российским Дзержинске загорелись помещения на заводе пластмасс и синтетических смол.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издания. Инцидент произошел днем в среду, 19 апреля. На опубликованых в сети кадрах видно, что пожар был серьезным, в небо поднялся черный столб дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным пропагандистов, предварительно, горит склад на площади 4000 квадратных метров. Есть ли в результате происшествия пострадавшие пока не сообщается.

В тоже время в министерстве чрезвычайных ситуация страны-агрессора заявили, что есть угроза того, что огонь может распространится на соседние здания, в частности жилые дома.

Одно из местных изданий написало, что внутри здания находятся горючие материалы, которые сложно поддаются гашению, а при горении выделяют ядовитые вещества.

"Там находится научно-производственная компания "Астат", производящая смолы, клей и растворители", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в Москве вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в районе ТЭЦ на Бережковской набережной, в центре столицы РФ.