В Санкт-Петербурге создали спецподразделение для охоты на дроны: снайперов размещают на крышах. Видео

В российском городе Санкт-Петербург создали специальное подразделение полиции, которое будет заниматься "охотой" на чужеземные беспилотники. После размещенных "Панцирей" на крышах домов в Москве, это стало еще одним доказательством того, что ПВО в России катастрофически не хватает.

Видео дня

О создании спецподразделения МВД, которое взяло на себя роль ПВО, сообщили российские СМИ, ссылаясь на информацию полиции Санкт-Петербурга. Обнародовано также соответствующее видео, на котором показана работа "антидроновых" патрулей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что спецподразделение было создано незадолго до парада на 9 мая. Свое первое патрулирование оно провело именно в этот "сакральный" день.

Как видно из кадров, полицейские снайперы размещаются на крышах домов и на катерах, плавающих по Неве.

В состав спецподразделения вошли оккупанты, вернувшиеся "из командировок в новые субъекты" – так в России называют оккупированные части Украины. У каждого патруля есть средства антидроновой борьбы, снайперские винтовки и карабины.

Неизвестно, сколько именно человек входит в спецподразделение, которое должно защищать Санкт-Петербург от чужих дронов. Однако по информации российских СМИ, парад в городе защищали 5 снайперских пар и 2 группы с антидроновыми ружьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге женщина перепутала чайку из БПЛА и подняла полицию на ноги.