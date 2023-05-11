В Санкт-Петербурге женщина перепутала чайку с БПЛА и подняла на ноги полицию

Жительница Санкт-Петербурга увидела в небе "беспилотник" и подняла на ноги местную полицию. Оказалось, что это была обычная чайка.

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Об этом инциденте в четверг, 11 мая, написало местное издание "Фонтанка". Уточняется, что "БПЛА" женщине привиделся над Южно-Приморским парком 10 мая.

Гражданка оперативно позвонила в полицию и заявила, что над территорией якобы летает большой белый беспилотник. На место выехал патруль, но копы обнаружили лишь парящую белую чайку внушительных размеров.

Это не единичный случай. Позже в районе "Жемчужной плазы" так называемые правоохранители заметили что-то похожее на БПЛА, но он быстро улетел. Поблизости не было никого, кто бы мог управлять дроном.

Сообщали о БПЛА и в других районах Петербурга. Например, житель Калининского района снял на видео человека, который пытался запустить дрон в парке имени академика Сахарова. Также "маленький самолет" видели на Приморском проспекте.

В издании добавили, что жители города стали активнее сообщать о "дронах" после того, как 3 мая в Петербурге и в радиусе 150 километров вокруг него был введен запрет на запуск всех коммерческих и частных беспилотников.

Новое правило ввели после инцидента в ночь на 3 мая, когда Москва заявила об атаке БПЛА на Кремль.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российский генерал Сергей Липовой жаловался, что 9 мая Москву якобы пытались атаковать почти сотней беспилотников. Он утверждает, что атаки осуществлялись с территории Украины и из Московской области РФ.

– 11 мая БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области России. В результате "частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", признали пропагандисты.

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