В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся склад. Огонь охватил площадь в 3,5 тыс. кв. м.

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Из помещения эвакуировали 7 человек, сообщило пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В службе отметили, что быстрому развитию горения способствовала высокая пожарная загрузка.

К ликвидации огня привлечены 110 человек и 27 единицы техники. Что хранилось на складе и есть ли пострадавшие в ведомстве не уточнили.

Напомним: 24 июня в российском Воронеже в ходе противостояния ЧВК "Вагнер" и армии РФ вспыхнул мощный пожар не нефтебазе, над местом происшествия поднялся густой черный дым. Предварительно, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с вертолетов. Вспыхнул резервуар с керосином объемом 5 тысяч кубов.

А 3 июля в подмосковных Химках загорелось предприятие по производству лакокрасочных материалов. Пламя охватило фактически гектар территории, в небо взвивались огромные клубы дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 июня в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе по производству лакокрасочных материалов "Бальзам". В МЧС РФ заявили, что якобы произошло возгорание фуры и нескольких гаражей;

– 23 июня в российском Курске вспыхнул мощный пожар на железнодорожном вокзале, а Москву затянуло едким дымом от горящего мусоросортировочного комплекса.

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