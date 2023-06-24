В Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, валит черный дым. Видео

В Воронеже (Россия) 24 июня вспыхнул мощный пожар не нефтебазе, над местом происшествия валит черный дым. Предварительно, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с вертолетов.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, огонь охватил базу недалеко от улицы Ленинградской. Отмечается, что регулярные войска России "бомбят Воронеж" и "бьют по нефтебазам", чтобы оставить силы ЧВК "Вагнер" без снабжения.

В частности, на одном из видео пожара видно, как над горящей нефтебазой пролетает российский военный вертолет.

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