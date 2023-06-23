В Курске вспыхнул мощный пожар в районе железнодорожного вокзала, а в Москве горит мусоросортировочный комплекс. Фото

Россия "с огоньком" встретила пятницу, 23 июня. В российском Курске вспыхнул мощный пожар на железнодорожном вокзале.

Видео дня

А Москву затягивает едкий дым от горящего мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в российских медиа появилось сообщение о масштабном пожаре в Курске. Там, как сообщается, горит железнодорожный вокзал.

"В Курске пожар в районе ж/д вокзала. По данным СМИ, там горят списанные шпалы", – констатирует одно из российских изданий.

Не удастся сегодня подышать свежим воздухом и москвичам: в московском Черепаново полыхает мусоросортировочное предприятие.

"Москву захватывает едкий дым от полыхающего в Чертаново мусоросортировочного комплекса", – сообщают российские СМИ.

Напомним, 21 июня под Москвой также случился масштабный пожар на предприятии. Горел завод по изготовлению палет в городе Волоколамске в Подмосковье.

А 20 июня на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, вспыхнул пожар. Сообщалось о 5 погибших и 12 раненых работниках крупнейшего производителя пороха в РФ.