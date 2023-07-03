Пожар в подмосковных Химках: ярко пылает склад с горючими материалами. Эффектное видео

В российском городе Химки в 20 км от Москвы загорелось предприятие по производству лакокрасочных материалов. Пламя охватило фактически гектар территории, в небо взвиваются огромные клубы дыма.

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Кадры опубликовали российские СМИ. Люди в ужасе от масштаба пожара и снимают происходящее на телефоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место выехали все экстренные службы, но пока от их работы мало толку. Также от МЧС предварительно нет информации о пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе. Клубы черного дыма видны с разных концов города.

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