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Пожар в подмосковных Химках: ярко пылает склад с горючими материалами. Эффектное видео

Екатерина Белоброва
Новости России
1 минута
411
Пожар в подмосковных Химках: ярко пылает склад с горючими материалами. Эффектное видео

В российском городе Химки в 20 км от Москвы загорелось предприятие по производству лакокрасочных материалов. Пламя охватило фактически гектар территории, в небо взвиваются огромные клубы дыма.

Видео дня

Кадры опубликовали российские СМИ. Люди в ужасе от масштаба пожара и снимают происходящее на телефоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На  место выехали все экстренные службы, но пока от их работы мало толку. Также от МЧС предварительно нет информации о пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе в  Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе. Клубы черного дыма видны с разных концов города.

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