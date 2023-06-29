Клубы черного дыма видны с разных концов города: в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе. Фото и видео

В Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на заводе. Клубы черного дыма видны с разных концов города.

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Об этом сообщают российские СМИ. Пожар произошел на шоссе Жиркомбината, где находится завод по производству лакокрасочных материалов "Бальзам".

В МЧС РФ заявили, что якобы произошла вспышка фуры и нескольких гаражей. Однако местные жители сообщают о взрывах.

Пока известно об одном пострадавшем в результате этого пожара.

Тем временем на место происшествия уже выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они приступили к исследованию проб воздуха. Прокуратура Нижегородской области уже приступила к проверке по этому факту.

Напомним, в Воронеже (Россия) 24 июня в ходе противостояния ПИК "Вагнер" и армии РФ вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, над местом происшествия поднялся густой черный дым. Предварительно, возгорание произошло в результате удара, нанесенного с вертолетов.

21 июня под Москвой также произошел масштабный пожар на предприятии. Горел завод по изготовлению паллет в городе Волоколамске в Подмосковье.

А 20 июня на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, вспыхнул пожар. Сообщалось о 5 погибших и 12 раненых работниках крупнейшего производителя пороха в РФ.