В Санкт-Петербурге дрон атаковал территорию завода, произошел пожар: появились подробности

В России заявили об атаке украинского дрона на Ленинградскую область утром 31 января. Беспилотник якобы удалось сбить с помощью С-400.

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При этом он очень удачно упал на территории завода "Невский мазут": там возникло возгорание, пишет питерское издание "Фонтанка". А источники в ГУР подтвердили OBOZ.UA, что украинский беспилотник выиграл "поединок" с российским ПВО.

В сообщении отмечено, что сбивали неизвестный беспилотник с помощью С-400 "Триумф".

"Средства противовоздушной обороны применялись сегодня в 4:20 по объекту, который летел над Колпино. Беспилотник был подбит, но все равно успел долететь до Невского района и рухнул на территорию завода "Невский мазут", – сообщили журналисты.

При этом они поспешили "успокоить" россиян: мол, ничего страшного не произошло.

"По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустых цистерны быстро потушили. Пострадавших, по первичной информации, нет", – отмечено в сообщении.

Власти Петербурга назвали атаку БпЛА "инцидентом на Глухоозерском шоссе" и также заявили о якобы отсутствии пострадавших и "вреда имуществу".

В то же время источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки подтвердили попадание и то, что украинский БпЛА выиграл "поединок" с российской ПВО в небе над Санкт-Петербургом.

Несмотря на бравурные заявления властей и СМИ, очевидцы "инцидента" сомневаются, что утренняя атака действительно обошлась без существенных последствий.

"По словам очевидцев, после падения беспилотника в Петербурге на территории завода "Невский мазут" по адресу Глухоозерское шоссе, 15, к 9 утра подъезды к предприятию перекрыты спецслужбами, а на его территории наблюдается задымление и пожар. Беспилотник атаковал завод около 4.20 утра", – пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Паблик также опровергает утверждения питерского издания о том, что "Невский мазут" отделался "легким испугом".

"На территории Невского мазута после атаки БПЛА существенные разрушения. Уничтожены постройки, цистерны, машины", – отмечено в сообщении.

"Фонтанка" ранее писала о том, что жителей Санкт-Петербурга этим утром разбудил мощный взрыв, который был слышен в разных частях города. В это время в аэропорту Пулково вводили план "Ковер": небо над "северной столицей" было закрыто с 03:53 до 05:11 по московскому времени.

Несколько рейсов были задержаны и отправлены позже.

Издание также опубликовало жалобы петербуржцев на разбудивший их взрыв.

"Живём на пр. Пятилеток в СПб. Около 5 утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат", "04:47, громкий хлопок или взрыв в районе Таврической улицы", "В 4:45–47 был очень сильный взрыв. В Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна", "В Колпино и Тельмана в начале пятого был слышен громкий хлопок, может, переход самолета на сверхзвук", "Что-то только очень громко бахнуло в районе Московского вокзала, в квартире окна задребезжали", – наперебой жаловались россияне.

"Фонтанка" также опубликовала видео с супервидовых веб-камер: на нем отчетливо слышен звук мощного взрыва, после которого на автомобилях сработала сигнализация. Работа ПВО при этом не слышна.

Вместо этого безуспешные попытки россиян сбить беспилотник слышны на других видео, которые зафиксировали и звук после попадания БпЛА.

Компания "Невский Мазут" начала работать с 2001 года, ее первой специализацией было производство и поставка судового топлива. С 2002 года она начала поставлять также бункерное топливо, а с 2003 года – проводит собственные бункерные операции в порту Санкт-Петербурга.

Среди направлений деятельности "Невского мазута" сегодня – бункеровка, экспорт, перевалка, хранение бензинов и ДТ, перевозка нефтепродуктов.

Напомним, накануне, 30 января, в Москве произошел взрыв рядом с ТЭЦ. После него в небо поднялся "гриб" черного дыма.

Также в тот же день россияне пожаловались на атаку дрона на нефтебазу в Калуге, а накануне БпЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле.