В Москве произошел взрыв рядом с ТЭЦ: в небо поднялся 'гриб' черного дыма. Фото и видео

Во вторник, 30 января, в столице страны-агрессора РФ Москве прогремел взрыв рядом с ТЭЦ-23 (теплоэлектроцентраль в Восточном административном округе), после чего в небо поднялся столб черного дыма. Инцидент произошел в районе Гольяново.

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В сети публиковали кадры, на которых видно, что на место ЧП съехались скорые и пожарные автомобили. Сначала росСМИ писали, что на территории ТЭЦ могло произойти короткое замыкание, из-за которого якобы взорвался трансформатор.

Однако позже в "Мосэнерго" заявили, что ТЭЦ-23 работает в обычном режиме, на ее территории возгораний и не было.

"В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", – было сказано в сообщении.

По данным СМИ, "хлопок" на ТЭЦ-23 был вызван повреждением кабельной линии. Там также заявили, что перебоев со светом и водой не возникло, а в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мещанском районе российской столицы Москвы 30 января загорелось здание, в котором находится офис Коммунистической партии Российской Федерации и музей пожарной охраны. Нескольким людям пришлось подняться на крышу, чтобы спастись.

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