Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле: территорию оцепили – СМИ

В городе Ярославль (Россия) БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Территорию предприятия "Славнефть-ЯНОС" оцепили.

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Об этом утром 29 января сообщил один из российских Telegram-каналов. По его данным, пострадавших нет.

РосСМИ пишут о "беспилотнике самолетного типа". Он якобы упал около установки гидрокрекинга.

"Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования", – заявил источник.

"Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез") – это крупнейший НПЗ Северного региона России, расположенный в Ярославле. Основной вид деятельности предприятия – предоставление услуг по переработке нефти.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 января в городе Туапсе (Краснодарский край РФ) прозвучала серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, входящем в состав нефтяной компании "Роснефть". Объект был атакован беспилотниками.

– Взрывы на заводе в Туапсе были операцией Службы безопасности Украины, заявили источники нашего издания. В результате атаки повреждения получили установки первичной обработки нефтепродуктов.

– По данным Reuters, НПЗ в Туапсе после этого приостановил переработку и добычу нефти.

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