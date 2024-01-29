Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле: территорию оцепили – СМИ
В городе Ярославль (Россия) БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Территорию предприятия "Славнефть-ЯНОС" оцепили.
Об этом утром 29 января сообщил один из российских Telegram-каналов. По его данным, пострадавших нет.
РосСМИ пишут о "беспилотнике самолетного типа". Он якобы упал около установки гидрокрекинга.
"Место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования", – заявил источник.
"Славнефть-ЯНОС" ("Ярославнефтеоргсинтез") – это крупнейший НПЗ Северного региона России, расположенный в Ярославле. Основной вид деятельности предприятия – предоставление услуг по переработке нефти.
Как писал OBOZ.UA:
– 24 января в городе Туапсе (Краснодарский край РФ) прозвучала серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, входящем в состав нефтяной компании "Роснефть". Объект был атакован беспилотниками.
– Взрывы на заводе в Туапсе были операцией Службы безопасности Украины, заявили источники нашего издания. В результате атаки повреждения получили установки первичной обработки нефтепродуктов.
– По данным Reuters, НПЗ в Туапсе после этого приостановил переработку и добычу нефти.
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