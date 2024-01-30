В России заявили об атаке дрона на нефтебазу в Калуге: что известно

В городе Калуга (Российская Федерация) утром 30 января на территории нефтебазы АО "Калуганефтепродукт" на Грабцевском шоссе упал БПЛА. По данным СМИ, беспилотник был сбит российскими военными.

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Об этом сообщил проект ASTRA со ссылкой на собственные источники. "Предварительно, пострадавших и повреждений нет", – заявляется в посте.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил попытку атаки. "Возгораний и пострадавших нет... На месте происшествия работают оперативные группы", – заявил он в социальных сетях.

Шапша утверждает, что "обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки" в окрестностях города.

"Калуганефтепродукт" в России называют одной из ведущих нефтяных компаний. Она входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

В состав акционерного общества входят три нефтебазы: Балабановская, Калужская, Людиновская.

Как писал OBOZ.UA, утром 29 января в российском Ярославле БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Беспилотник не сдетонировал, пострадавших нет. Территорию предприятия "Славнефть-ЯНОС" оцепили.

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