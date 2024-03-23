В Самарской области РФ вспыхнул нефтеперерабатывающий завод: говорят о попадании беспилотника. Фото и видео

В ночь на 23 марта в Самарской области России вспыхнул Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители заявили, что перед пожаром слышали звуки беспилотников – раздались два взрыва.

О возможной атаке на объект сообщили российские Telegram-каналы. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что конструкции охватил сильный огонь, валит дым.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" – это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. Предприятие мощностью 8,8 млн нефти в год принадлежит "Роснефти". Производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Интересно, что это уже вторая атака за неделю на этот завод. 16 марта его и нефтеперерабатывающий завод в Сызрани также атаковали дроны. Вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британская газета Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на объекты энергетики РФ. Такое предостережение якобы мотивировано тем, что удары дронов могут привести к повышению цен на нефть в мире и спровоцировать месть Москвы.

– В Белом Доме не подтвердили и не опровергли информацию о том, что США якобы обращались в украинские спецслужбы с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако у Байдена намекнули, что вообще отрицательно к ним относятся.

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