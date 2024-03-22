США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ: в FT раскрыли подробности и назвали причину

США призвали Украину приостановить атаки на объекты энергетики РФ. Такое предостережение якобы мотивировано тем, что удары дронов могут привести к повышению цен на нефть в мире и спровоцировать месть Москвы.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника. По данным издания, Вашингтон передал предупреждение чиновникам Службы безопасности и Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Один из собеседников газеты сказал, что Белый дом якобы "все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников, поразивших нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям".

Россия остается одним из "важнейших мировых экспортеров энергии", несмотря на санкции Запада в отношении ее нефтегазового сектора. В этом году цены на нефть выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию, говорится в статье.

В США также обеспокоены тем, что в случае продолжения ударов по объектам в РФ Москва может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

"Мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", – сказал представитель Совета национальной безопасности США.

ЦРУ, а также представитель СБУ отказались от комментариев журналистам. В ГУР и Офисе президента Украины не ответили на запросы о комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что серия атак украинских БПЛА на НПЗ России могли серьезно подорвать их мощности. В частности, могли оказаться вне строя до 11% общих мощностей РФ.

Так, по данным Bloomberg, с начала 2024 года на территории страны-агрессора были атакованы по меньшей мере девять крупных НПЗ. Удары означают, что Украина начала новый этап в войне, заявили в издании.

После массовых атак РФ вынуждена ввести запрет на экспорт бензина и теперь пытается нарастить продажу сырой нефти. Однако вскоре, как пишет Reuters, экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье негде будет хранить.

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