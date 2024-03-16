В Самарской области дроны атаковали сразу два НПЗ, вспыхнул мощный пожар. Видео

Утром 16 марта в Самарской области РФ атаковано сразу два нефтяных предприятия. Неизвестные дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ.

На обоих заводах вспыхнули пожары. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области. Атака произошла в 6 утра по местному времени", – сообщает один из российских пабликов.

Еще одно издание уточняет: возгорание началось в 6:23 утра. Сотрудников предприятия эвакуировали.

Атаку подтвердил пропагандистам РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов, пострадавших нет, сообщил РИА Новости губернатор региона", – написали пропагандисты.

По данным российских СМИ, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани был атакован одним дроном. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар.

"В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы", – отмечено в сообщении, опубликованном в 06:48 по киевскому времени.

Под ударом оказался Сызранский НПЗ, принадлежащий компании "Роснефть" друга и одного из ближайших советников президента РФ Владимира Путина Игоря Сечина. Мощность Сызранского НПЗ составляет 8,9 млн т. (65,1 млн барр.) нефти в год. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив, каталитического и термического крекинга, изомеризации, битумную и газофракционную установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум.

Одновременно с ударом по предприятию в Сызрани несколько дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

"Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен", – отмечают пропагандисты.

Новокуйбышевский НПЗ, как и его "коллега" из Сызрани, принадлежит "Роснефти". Мощность завода составляет 8,8 млн. тонн нефти в год. Это предприятие производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Напомним, накануне, 15 марта, стало известно, что в Калужской области дроны атаковали НПЗ. Момент мощного прилета попал на видео.

Местные власти отчитывались об "сбитии всех четырех дронов", летевших на завод. Однако некоторые российские СМИ обнародовали информацию, что российская ПВО смогла сбить лишь один БпЛА, три же достигли цели. Повреждено оборудование предприятия.

По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины.