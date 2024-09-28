В Самарской области РФ раздался мощный взрыв: 'взлетел в воздух' железнодорожный мост. Фото и видео

В Самарской области Российской Федерации произошел мощный взрыв, в результате которого был разрушен железнодорожный мост. По предварительным данным, пострадавших нет, но взрыв нанес значительные повреждения инфраструктуре, вызвав беспокойство у россиян.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Зафиксированные фото и видео с места происшествия показывают, как на мосту произошел буквально "снесший" его взрыв.

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва, когда около 13 часов на мост въехал грузовой поезд. После этого все затянуло густым дымом, а от силы взрыва в соседних населённых пунктах сработали сигнализации на автомобилях.

Очевидцы также утверждают, что после инцидента рядом с мостом видели едущую от места взрыва подозрительную "Ниву". На месте происшествия работали сотрудники российских спецслужб.

Напомним, 25 сентября в Москве загорелся мощный пожар на складе. Огнем, бушевавшим на площади около 600 кв м, сооружение было полностью уничтожено. По данным российских пропагандистов, горел склад автозапчастей. О причинах возгорания официальных заявлений не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Таганроге Ростовской области РФ 24 сентября пожаловались на падение неизвестного БПЛА на Николаевском шоссе. В промзоне города возник масштабный пожар.

– А в ночь на 23 сентября в Ростовской области Российской Федерации был атакован комбинат "Каменский", где производится топливо для ракетных двигателей оккупационной армии.

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