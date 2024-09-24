В Ростовской области РФ подвергся атаке химкомбинат, производящий топливо для ракет: есть повреждения

Украина продолжает "демилитаризацию" Российской Федерации. В ночь на 23 сентября в Ростовской области был атакован комбинат "Каменский, где производится топливо для российских ракетных двигателей.

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Известно, что вследствие атаки на предприятии повреждена труба газоснабжения. Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на источники.

"В ночь с 22 на 23 сентября в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области сработала ПВО. По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, были сбиты 2 неустановленные ракеты (предположительно, "Нептун"). При падении одной из сбитых ракет на территории предприятия была повреждена труба газоснабжения, также рядом загорелась трава. Пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

Федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский" являпется одним из крупнейших химических предприятий на юге РФ, оно также считается градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Однако примечательна выбранная украинскими воинами цель для атаки не этим.

Как пишет ASTRA, еще в 2011 году Сentral Intelligence Agency (ЦРУ) частично рассекретило данные, связанные с созданием в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2 (в американской классификации — SS-13 Savage). В документах ЦРУ именно комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа, там также размещались испытательные установки.

К слову, "Комбинат "Каменский" удостаивался внимания от Сил обороны Украины и ранее. Так, предприятие уже было атаковано в апреле текущего года. Правда, тогда по нему прилетели беспилотники.

"По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные мероприятия", — написал утром 18 апреля губернатор Ростовской области Вячеслав Голубев.

Известно, что тогда атаковать предприятие пытались три дрона.

Напомним, 24 сентября в российском Таганроге пожаловались на "падение" дрона. Вследствие этого вспыхнул мощный пожар в промзоне города. Местные власти утверждают, что горит склад лесоматериалов.