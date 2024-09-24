В российском Таганроге пожаловались на 'падение' дрона: вспыхнул мощный пожар, валит дым. Видео

В Таганроге в Ростовской области РФ пожаловались на падение неизвестного БПЛА на Николаевском шоссе. В результате в промзоне города возник масштабный пожар.

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Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, возгорание произошло на складе лесоматериалов. Кадры с места пожара публикуют в российских пабликах. На них видно, как над местом падения беспилотника валит густой черный дым.

"В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы", – сообщил губернатор Ростовской области.

Впоследствии Голубев сообщил, что возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, было локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем была повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, припаркованные рядом. В результате инцидента, по его словам, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области страны-агрессора России вечером в воскресенье, 22 сентября, пожаловались на взрывы. По предварительной информации, неспокойно было в районе порта "Азов".

Напомним, что недавно Украина атаковала самый большой за всю войну склад в РФ возле населенного пункта Торопец Тверской области, там могли храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и северокорейские снаряды.