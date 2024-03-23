В Самарской области РФ после атаки на НПЗ диверсанты пытались подорвать железнодорожный мост

В Самарской области России группа диверсантов пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевку. Та же ДРГ устроила атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) региона.

Пока местные силовики активизировали усилия по их поиску, пишут российские Telegram-каналы. На автотрассах региона усилен контроль за проезжающими автомобилями.

Напомним, в ночь на 23 марта в Самарской области России вспыхнул Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители заявили, что перед пожаром слышали звуки беспилотников – раздались два взрыва.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" – предприятие мощностью 8,8 млн нефти в год, принадлежащее "Роснефти". Производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вряд ли смогут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Ведь если российский экспорт нефтепродуктов будет падать, то на рынке просто появится больше нефти из России. Что потянет цену на сырье вниз.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни у кого не будет спрашивать советов по уничтожению законных военных целей на территории государства-террориста России. Мы продолжим уничтожать россиян везде, где найдем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 марта в российском Белгороде пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обрушении" части жилого дома.

– Российские войска продолжают бомбить Белгородскую область РФ. Только за сутки 21 марта на регион самолеты РФ сбросили два ФАБ-500.

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