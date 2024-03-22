Четыре раза за двое суток: российские самолеты снова случайно сбросили авиабомбы на Белгородщину

Российские войска продолжают бомбить Белгородскую область РФ. Только за последние сутки на регион российские самолеты сбросили две ФАБ-500.

Об этом сообщает российское издание ASTRA. В общей сложности, по данным издания, за двое суток на населенные пункты области сброшены четыре авиабомбы.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщило о том, что на Белгородскую область за последние сутки российские пилоты сбросили еще две авиабомбы.

Итого за двое суток на область сброшены 4 ФАБ.

Так, накануне, 21 марта, ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа.

"Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу изъяли", – пишет издание.

В этот же день, 21 марта, ещё одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, в районе села Крюково.

"Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу планируют уничтожить сегодня", – сообщили журналисты.

Пока российские пилоты сбрасывали на Белгородскую область новые бомбы – россияне переваривали информацию об уже сброшенных на регион ФАБ. 20 марта найдены минимум две бомбы: в селе Введенская Готня и в селе Замостье.

Напомним, с ночи 22 марта Россия начала массированную атаку на Украину. В результате ударов ракетами разных типов и дронами-камикадзе есть прилет по ДнепроГЭС и объектам критической инфраструктуры. В ряде населенных пунктов нескольких регионов начались перебои со светом.

Между тем, для Белгорода с самого утра стартовала "карма" за российские теракты: после атаки РФ на Украину там прогремели взрывы. В облцентре зафиксированы пожары, россияне впали в истерику.