В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

В российском Белгороде утром 23 марта пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обвале" части жилого дома.

Кроме того, россияне в Белгороде скорбят по пострадавшему в ходе обстрелов бизнес-центру. Появились также сообщения о погибшем этим утром.

Согласно публикациям в российских СМИ и пабликах, Белгород утром 23 марта постигла очередная неприятность в виде обстрела. В частности, россияне жалуются на выбитые окна и повреждение жилого дома, который они называют "многоэтажным зданием, где также жили люди".

"Выбитые окна с жилых домов отлетели на спортивную площадку во двор. Часть другого же многоэтажного здания, где также жили люди, обвалилась", – пишет одно из пропагандистских изданий, традиционно обвиняя в случившемся не "белгородское ПВО", а украинскую армию.

Но особенно болезненно россияне восприняли прилеты по одному из городских бизнес-центров. Некоторые пропагандисты в своих сообщениях ограничились упоминанием только о нем, не вспомнив о прочих повреждениях.

"Так после украинской атаки выглядит бизнес-центр "Монблан" и его окрестности в Белгороде. В зданиях рядом выбиты стекла в окнах, на улице стоят машины специальных служб и "скорой", а перекрытая дорога усыпана обломками снаряда и бизнес-центра, рассказали нам жители города", – уведомляют своих читателей администраторы еще одного российского паблика.

Спецслужбы, вторит ему другой ресурс, дежурят "на всех местах, где имеются последствия прилетов ВСУ".

Также некоторые российские СМИ сообщили об одном погибшем этим утром. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о некотором количестве пострадавших.

"Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне, 22 марта, после массированной российской атаки на Украину, в Белгороде также гремели взрывы. После них в небо взвился черный дым, а в сети начали появляться кадры с охваченными огнем автомобилями.

А в РДК прокомментировали удары по Белгороду и уверили, что будут продолжать свою операцию до достижения конечной цели: снесения режима диктатора Владимира Путина.