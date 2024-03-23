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В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
4 минуты
5,3 т.
В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

В российском Белгороде утром 23 марта пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обвале" части жилого дома.

Кроме того, россияне в Белгороде скорбят по пострадавшему в ходе обстрелов бизнес-центру. Появились также сообщения о погибшем этим утром.

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

Согласно публикациям в российских СМИ и пабликах, Белгород утром 23 марта постигла очередная неприятность в виде обстрела. В частности, россияне жалуются на выбитые окна и повреждение жилого дома, который они  называют  "многоэтажным зданием, где также жили люди".

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео
В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

"Выбитые окна с жилых домов отлетели на спортивную площадку во двор. Часть другого же многоэтажного здания, где также жили люди, обвалилась", – пишет одно из пропагандистских изданий, традиционно обвиняя в случившемся не "белгородское ПВО", а украинскую армию.

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

Но особенно болезненно россияне восприняли прилеты по  одному из городских бизнес-центров. Некоторые пропагандисты в своих сообщениях ограничились упоминанием только о нем, не вспомнив о прочих повреждениях.

"Так после украинской атаки выглядит бизнес-центр "Монблан" и его окрестности в Белгороде. В зданиях рядом выбиты стекла в окнах, на улице стоят машины специальных служб и "скорой", а перекрытая дорога усыпана обломками снаряда и бизнес-центра, рассказали нам жители города", – уведомляют своих читателей администраторы еще одного российского паблика.

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео
В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео
В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео
В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

Спецслужбы, вторит ему другой ресурс, дежурят "на всех местах, где имеются последствия прилетов ВСУ".

Также некоторые российские СМИ сообщили об одном погибшем этим утром. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о некотором количестве пострадавших.

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

"Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные", – написал он в своем Telegram-канале.

В Белгороде показали последствия атак БПЛА, жалуются на разваленные дома. Фото и видео

Напомним, накануне, 22 марта, после массированной российской атаки на Украину,  в Белгороде также гремели взрывы. После них в небо взвился черный дым, а в сети начали появляться кадры с охваченными огнем автомобилями.

А в РДК прокомментировали удары по Белгороду  и уверили, что будут продолжать свою операцию до достижения конечной цели: снесения режима диктатора Владимира Путина.

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