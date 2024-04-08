В российской Вязьме обрушился мост: пострадали железная дорога и россияне. Фото и видео

В понедельник, 8 апреля, в Смоленской области России обрушился мост прямо на железнодорожный путь. Авария произошла в городе Вязьма, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что авария произошла именно в тот момент, когда по мосту двигались грузовик и легковушка.

По словам местных, обрушились четыре пролета Панинского моста. В результате падения конструкции пассажирка легковушки погибла на месте. Водители обеих машин госпитализированы. Россиянин, находившийся за рулем грузовика, находится в тяжелом состоянии. Всего в больницу попали 5 человек, среди них 14-летний подросток. В целом ранения получили 6 человек.

Российские паблики также пишут, что погибшая ехала за ребенком в детский сад. Она жена оккупанта, который сейчас убивает украинцев.

Также известно, что обломки моста повредили газовую трубу и оборвали провода электросетей. Однако обошлось без взрыва и пожара. Подачу газа перекрыли.

Часть обрушившегося моста перекрыла железнодорожный путь на направлении Москва-Минск, движение поездов остановлено.

Предполагают, что причиной аварии мог стать "возраст" конструкции.

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