В Ростовской области мощный пожар на заводе, валит дым: пропагандист пожаловался на атаку, а затем 'дал заднюю'. Видео

В среду, 17 января, на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области России вспыхнул мощный пожар. С места происшествия валит черный дым.

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Фото и видео ЧП публикуют Telegram-каналы. Очевидцы утверждают, что сначала слышали взрыв. Теперь едкий дым расползается по всему району. В МЧС РФ не спешат комментировать ситуацию.

Российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом "дал заднюю" и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.

В то же время очевидцы заметили в небе инверсионные следы – их обычно оставляют летательные аппараты на большой высоте.

Автор опубликованного пропагандистом видео предположил, что на заводе, вероятно, погибли люди.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 17 января в российской Пензе произошла мощная вспышка, после чего в городе погас свет. Кроме того, в результате вспышки остановились котельные.

– Накануне в российском Воронеже пожаловались на атаку "украинских" БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе были видны вспышки.

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