В Ростовской области мощный пожар на заводе, валит дым: пропагандист пожаловался на атаку, а затем "дал заднюю". Видео
В среду, 17 января, на полиэфирном заводе в Шахтах Ростовской области России вспыхнул мощный пожар. С места происшествия валит черный дым.
Фото и видео ЧП публикуют Telegram-каналы. Очевидцы утверждают, что сначала слышали взрыв. Теперь едкий дым расползается по всему району. В МЧС РФ не спешат комментировать ситуацию.
Российский пропагандист Кирилл Поздняков опубликовал в Telegram кадры с места событий, заявив, что завод якобы атаковали ВСУ. Однако потом "дал заднюю" и написал, что прилета не было, мол, что-то взорвалось внутри завода.
В то же время очевидцы заметили в небе инверсионные следы – их обычно оставляют летательные аппараты на большой высоте.
Автор опубликованного пропагандистом видео предположил, что на заводе, вероятно, погибли люди.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ночью 17 января в российской Пензе произошла мощная вспышка, после чего в городе погас свет. Кроме того, в результате вспышки остановились котельные.
– Накануне в российском Воронеже пожаловались на атаку "украинских" БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе были видны вспышки.
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