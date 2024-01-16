В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео

В ночь на вторник, 16 января, в российском Воронеже пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе были видны вспышки.

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РосСМИ заявляли о работе сил ПВО. В местных пабликах писали, что взрывы были слышны в разных районах Воронежа, в том числе возле местного аэродрома.

В сети россияне активно публиковали кадры "бавовны" в Воронеже – на данный момент известно по меньшей мере о 15 взрывах. На роликах можно услышать характерные звуки жужжания БПЛА.

В некоторых домах взрывной волной выбило окна.

Также в соцсетях сообщили про прилет на ул. Тепличная, 6а.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что над Воронежем дежурными средствами ПВО "отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов".

По предварительной информации, пострадавших нет, заявил он. В одном их многоквартирных домов ликвидировано возгорание на балконе. А двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна.

Стоит отметить, что в Воронеже расположен военный аэродром "Балтимор". На нем дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области РФ утром 2 января, когда страна-агрессор атаковала "Кинжалами" Украину. В результате мощного взрыва в населенном пункте разрушены многие дома.

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