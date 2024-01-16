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В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео

София Закревская
Новости России
2 минуты
1,7 т.
В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео

В ночь на вторник, 16 января, в российском Воронеже пожаловались на атаку неизвестных БПЛА. В городе раздалась серия громких взрывов, в небе были видны вспышки.

Видео дня

РосСМИ заявляли о работе сил ПВО. В местных пабликах писали, что взрывы были слышны в разных районах Воронежа, в том числе возле местного аэродрома.

В сети россияне активно публиковали кадры "бавовны" в Воронеже – на данный момент известно по меньшей мере о 15 взрывах. На роликах можно услышать характерные звуки жужжания БПЛА.

В некоторых домах взрывной волной выбило окна.

Также в соцсетях сообщили про прилет на ул. Тепличная, 6а.

В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео
В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что над Воронежем дежурными средствами ПВО "отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов". 

По предварительной информации, пострадавших нет, заявил он. В одном их многоквартирных домов ликвидировано возгорание на балконе. А двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна. 

Стоит отметить, что в Воронеже расположен военный аэродром "Балтимор". На нем дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-34.

В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео
В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео
В российском Воронеже прозвучала серия взрывов: город атаковали БПЛА. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области РФ утром 2 января, когда страна-агрессор атаковала "Кинжалами" Украину. В результате мощного взрыва в населенном пункте разрушены многие дома.

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