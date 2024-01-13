В Ростовской области РФ погас свет: что происходит. Фото и видео

Вечером 13 января десятки домов в Ростове на Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода.

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Об этом сообщили Telegram-каналы. Следует отметить, что температура воздуха в российских городах сейчас около -20 градусов.

Напомним, также утром этого дня в российском Липецке сразу в трех местах прорвало теплосеть. В результате без отопления и горячей воды осталось более 70 многоквартирных домов. Днем в городе было -22, ночью обещают до -30 градусов мороза.

Посреди города били горячие гейзеры, а в воздух поднимается густой пар. Всего от аварии пострадали более 4 тысяч местных жителей, из них более тысячи детей.

Между тем автор проекта "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в колониях России, где в регионах температура упала до минус 35°C, отключают отопление. Таким образом, заключенных поощряют идти воевать в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В городах РФ массово выходят из строя системы отопления. Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывают батареи, а россияне греются у костров.

– Волна аварий докатилась и до Карелии: там сейчас замерзают жители нескольких населенных пунктов. Причиной теплового коллапса стал тот факт, что десятки источников теплоснабжения на территории эксплуатируют подразделения жилищно-коммунального управления, подчиненного министерству обороны РФ.

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