Все деньги ушли на войну? В городах РФ массово выходят из строя системы отопления, россияне греются у костров. Фото и видео

В ряде российских городов жители отдельных районов остались без отопления зимой. Проблемы наблюдались в Екатеринбурге, Пензе, Электростали, Подольске, Дмитрове, Белоозерске, Солнечногорске, Щелково, Воскресенске, Химках, Люберцах, Находке – и этот список не является полным.

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В Пензе 9 января без централизованного отопления остались минимум 43 многоквартирных дома, больница и четыре административных здания, сообщили росСМИ. Авария коснулась улиц Коммунистической, Пугачева, Дзержинского, Ворошилова. Россияне плакались в соцсетях, что не было не только тепла, но и горячей воды.

Причиной стала авария на магистральном трубопроводе. Прокуратура проводит проверку.

В Электростали Московской области проблемы с отоплением начались с самого начала отопительного сезона, признали в администрации города. Там объяснили: котельная "Восточная" периодически выбивалась из температурного графика, "что не позволяет поставлять потребителям Восточного района города Электросталь коммунальный ресурсы отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества".

Во всем обвинили износ теплосетей. Пятая часть труб выработала свой ресурс на 100%, а остальные – на 75%. Чтобы заменить их, нужно 600 млн рублей, заявили власти города. "Поэтому одновременно осуществить замену всех тепловых сетей невозможно, как в финансовом, так и в техническом плане", – пояснила пресс-служба.

Жители Восточного района в отчаянии записывали видео с жалобами. В дворах многоэтажек люди зажигали костры, чтобы погреться. Один из пикетов провели прямо у огня.

"В квартирах от 8 до 16 градусов тепла в разных домах, температура не соответствует должной. В домах находится невозможно! Замерзаем!" – заявили россияне.

Из-за изношенности систем ЖКХ страдают и жители подмосковного Белоозерска: в местной группе опубликовали видео со словами: "SOS! Мы замерзаем".

"Подмосковье продолжает замерзать, система ЖКХ рухнула", – написал один из российских Telegram-каналов.

В Дмитрове Московской области от холода страдал микрорайон Космонавтов. Котельная, которая ремонтировалась летом 2023 года, неожиданно сломалась. Холодно было не только в квартирах минимум 29 домов, но также в школе и детскому саду.

"Сегодня около 1:45 ночи загрохотала вода по батареям, затем в течение часа стоял шум по трубам – видимо, сливали воду. Потом все затихло, а к утру все батареи холодные. Звонили в котельную. Там ответили, что все – котельная накрылась", – написали местные жители в сети.

В Подольске после аварии на теплотрассе патронного завода (она произошла 4 января) ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в северо-восточной части микрорайона Климовск.

Волонтеры начали развозить людям одеяла и обогреватели. Местные власти похвастались, что замерзающие жители получили 1 100 пледов, 4 000 одеял, 85 продуктовых наборов и более 3 000 обогревателей.

От мороза в некоторых квартирах полопались батареи.

Патронным заводом в Подольске, оставившим без тепла 20 тысяч человек, последние полтора года руководит Игорь Кушников – экс-полковник ФСБ. А перед ним был Игорь Рудыка – бывший охранник диктатора Владимира Путина.

В конце 1990-х – начале 2000-х его Кушникова обвиняли в руководстве Гольяновской ОПГ. "Агентство" пишет, что эта организованная преступная группировка ответственна за более чем 40 убийств. Параллельно Кушников работал в ФСБ, где дослужился до звания полковника. В итоге его признали виновным, но только по одному эпизоду злоупотребления властью, и освободили от наказания из-за истечения срока давности.

До Кушникова в течение года завод возглавлял Игорь Рудыка – бывший боец "Альфы" ФСБ и сотрудник ФСО. По данным СМИ, Рудыка как минимум с 2017 по 2019 годы регулярно появлялся среди охранников Путина.

После скандала Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод. Его, скорее всего, отдадут госкорпорации "Ростех". Следком РФ 9 января заявил о задержании гендиректора завода, не называя его имени. Также задержаны начальник котельной и замглавы администрации Подольска.

На холод жаловались в санатории в Солнечногорске Московской области. В этом учреждении лечение проходят оккупанты, которые вернулись из зоны "СВО" – агрессивной неспровоцированной войны против Украины.

В городе Щелково Московской области, где находится аэродром "Чкаловский", в холодных домах сидели семьи военных летчиков РФ. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявил: дома у людей температура всего 13 градусов тепла.

Жители подмосковного Воскресенска записали видеожалобу на отсутствие отопления. Ее адресовали в том числе Путину.

Подобная ситуация наблюдается также в Химках и Люберцах Московской области.

Кроме того, коммунальная авария произошла в Екатеринбурге: там без отопления остались 324 жилых многоэтажки Чкаловского района.

В свердловском поселке Ключевск двое суток искали место прорыва, а жителям предложили переехать в детский лагерь.

В Приморье из-за порыва на котельной в городе Находка замерзали 6 тысяч человек – 88 многоквартирных домов и четыре учреждения для несовершеннолетних. Авария на котельной №2.8 произошла 9 января. Из-за этого было прекращено теплоснабжение многоэтажек на улицах Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил аварии с отоплениями "аномальными морозами" и износом ЖКХ. "Титанические усилия прикладываются для обновления систем ЖКХ, но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, российские пилоты на аэродроме "Миллерово" (Ростовская область РФ) пожаловались, что замерзают из-за низкой температуры воздуха, и попросили дров для растопки печей. Также захватчики попросили купить им обычный автомобильный аккумулятор.

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