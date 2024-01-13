В России отключают отопление в тюрьмах, чтобы заключенные шли воевать в Украину - Bild

В колониях России, где в регионах температура упала до минус 35°C, отключают отопление. Таким образом заключенных "поощряют" идти воевать в Украину.

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Об этом пишет Bild, ссылающийся на автора проекта "Русь сидящая" Ольгу Романову. Она считает, что Путин решил использовать холода для пополнения армии.

"По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре. Условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину", - говорит Романова.

Причем это касается ее только мужчин. По словам главы проекта "Русь сидящая", в тюрьмах РФ все чаще вербуют женщин-заключенных. Сейчас в Украине воюют около 1000 таких россиянок.

Население РФ не испытывает соболезнования по поводу смерти на фронте заключенных, нацменьшинств и тех, кто получил гражданство в последние годы (имеются в виду жители псевдореспублик и оккупированных территорий). "Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для других", - утверждает Романова.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге, Пензе, Электростале, Подольске, Дмитрове, Белоозерском, Солнечногорске, Щелкове, Воскресенске, Химках, Люберцах и Находке люди остались без отопления. Причем этот перечень не полный.

Так, сегодня в российском Липецке сразу в трех местах прорвало теплосеть. В результате без отопления и горячей воды остались жители города, где уже 30 градусов мороза.

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