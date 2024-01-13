В российском Липецке прорвало теплосеть: посреди города бьют горячие гейзеры. Видео

В российском Липецке утром 13 января сразу в трех местах прорвало теплосеть. В результате без отопления и горячей воды остались более 70 многоквартирных домов. Днем в городе -22, ночью обещают до -30 градусов мороза.

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На фото и видео, которые публикуют местные СМИ, видно, как посреди города, на улице Барашева, бьют горячие гейзеры, а в воздух поднимается густой пар. В общей сложности от аварии пострадали более 4 тысяч местных жителей, из них более тысячи детей.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Telegram-канале утром написала, что "ориентировочный срок отключения – до 14 часов дня".

Однако по состоянию на 13:44 по местному времени (12:44 по Киеву) она заявила, что "дренажные работы в самом разгаре". Только после них коммунальщики должны приступить к основным ремонтным работам.

Тем временем россияне в сети шутят, что горячие "фонтаны" сделали Липецк "курортным" городом. "Липецк – курортный город. Теперь еще и гейзеры зимой!", – пишут они.

Однако многие возмущены "оперативной" работой коммунальных служб.

"Улица Громовой, дом 4, первый подъезд. В подвале 6 января прорвало трубу, только 9 января приехали сантехники и просто перекрыли горячую воду по стояку, сказали – ожидайте ремонт. Подвал постоянно затоплен. В подъезде ситуация не лучше... На месте дыры должна быть вторая горячая труба. Где она – непонятно. Обращаемся еженедельно", – написала жительница Липецка в местном чате.

Губернатор Игорь Артамонов из-за чрезвычайной ситуации созвал заседание оперштаба Липецкой области.

"В городе сразу три порыва на теплосетях. Аварийно-восстановительные работы проводят десять бригад. Ситуация сложная. Мороз сильный", – написал он в Telegram по состоянию на 14:39 (по местному времени).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января стало известно, что в Ленинградской области РФ в своем же доме замерз насмерть капитан ВМФ России Владислав Шевашкевич. Мужчина остался один в неотапливаемом доме из-за аварийного отключения.

Напомним также, оставшиеся без тепла жители подмосковного Воскресенска записали обращение президенту Владимиру Путину с требованием решить проблему. В некоторых квартирах температура упала до 6 градусов тепла. Россия, которая угрожала заморозить Украину, теперь сама страдает от холода из-за прорывов ветхих теплосетей.

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