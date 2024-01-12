Карелия замерзает через ведомство Шойгу? Всплыли неожиданные данные о проблемах в России

Волна аварий, в результате которых в России без отопления остаются целые города, докатилась до Карелии: там замерзают жители нескольких населенных пунктов. При этом причиной теплового коллапса стал тот факт, что десятки источников теплоснабжения на территории Карелии эксплуатируют подразделения жилищно-коммунального управления, подчиненного министерству обороны РФ.

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Именно под "эффективным управлением" ведомства Шойгу, решившего сэкономить на твердом топливе для котельных в Карелии, местные жители остались без отопления, а также местами и без воды. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

Эксплуатацию 39 котельных на территории Карелии осуществляют обособленные подразделения жилищно-коммунальной службы 7 филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" из Санкт-Петербурга. Оно подчинено министерству обороны РФ и относится к Западному военному округу.

И подавляющее большинство из этих котельных – 34 из 39 – работает на твердом топливе.

Для них МО РФ закупает обводненную, промороженную угольную пыль, которая делает невозможным обеспечение установленных параметров теплоносителя на выходе из котельных.

Наши источники утверждают, что наиболее критическая ситуация сложилась на двух источниках теплоснабжения в населенном пункте Чална-1 Прионежского района Карелии. Отсутствие качественного угля и нехватка персонала не позволяет обеспечить соблюдение температурного графика на источниках теплоснабжения.

Как следствие, в жилых помещениях не соблюдаются санитарные требования к микроклимату, а температура в них держится на уровне 11-13 градусов. И подобные проблемы там происходят далеко не в первый раз.

По данным источников OBOZ.UA, глава администрации Прионезского муниципального района направлял обращение в военную прокуратуру, однако никакой реакции или исправления ситуации после этого не произошло.

4 января на территории муниципального образования ввели "режим повышенной готовности".

Страдают от холода и местные жители городов Суоярви и Питкяранта.

В первом населенном пункте люди жалуются на отсутствие отопления и воды в значительной части города. Звучат также многочисленные жалобы не только на холодные или теплые трубы, но и на замерзание труб водоснабжения и канализации.

Карельские чиновники признают: проблема с промерзанием стояков и подвалов и, как следствие, перемерзание труб, действительно есть – так что жителям проблемных домов следует потратиться на утепление подвалов и труб.

А в Питкяранте о тепле в квартирах забыли жители части города, остальные жалуются на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды.

"Петербургтеплоэнерго ведет работы по очистке теплоносителя, в связи с этим во всем городе снижение параметров температуры", – заявляли в городских властях.

При этом обещанные сроки обновления температурного режима в квартирах жителей Карелии были нарушены.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в городах РФ массово выходят из строя системы отопления.

Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывает батареи, а россияне греются у костров.

В прошлом году российские пропагандисты угрожали "заморозить" Украину и "предсказывали" замерзание Европе. В этом же году в противостоянии с "генералом Морозом" потери несет сама РФ: на днях стало известно, что в России из-за коммунальной аварии в собственном доме замерз насмерть капитан ВМФ, российский Z-блогер Fighterbomber призвал россиян привезти дрова на военный аэродром Миллерово в Ростовской области. там замерзают российские пилоты, а в Подмосковье замерз пункт предупреждения о ракетном нападении, отвечающий за ядерные удары РФ.