В Ростовской области после атаки БПЛА уже седьмой день горит нефтебаза. Видео

В российском городе Пролетарск Ростовской области седьмые сутки пожарные безуспешно пытаются потушить пожар на нефтебазе. К тушению огня даже привлекали священников РПЦ. Но после этого в городе начался еще один пожар и уже сгорели несколько домов одной улицы.

Видео дня

О пожаре на НПЗ Пролетарская напомнил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. "Злой одессит" также показал видео седьмого дня пожара. А в местных пабликах показали новые фотографии с места событий.

"Все без изменений, пылает стабильно", - заметил "Злой одессит". В свою очередь, местные жители показали соответствующую фотографию с сугубо "российской стабильностью".

Интересно: несмотря на пожар на НПЗ и сгоревшие жилые дома, глава Пролетарского Максим Толпинский заверил, что "эвакуация городу не нужна", потому что у них "все стабильно".

"Ситуация действительно стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, производятся замеры загрязнения воздуха. Предельно допустимых концентраций веществ нет, уверяет российский чиновник.

Относительно сгоревших жилых домов местные власти сообщили, что пожар на улице начался из-за вспышки тростника, после чего огонь перекинулся на здания. Пострадавших вроде бы нет – как и достоверной информации (власть сообщает то о трех сгоревших домах, то о пяти или шести).

По информации МЧС РФ, пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания на сегодняшний день не сообщают, хотя в некоторых пабликах упоминают о "более 12 тыс кв.км".

Также в пабликах сообщалось, что ночью на пожаре очевидцы слышали взрывы. Предполагается, что взорвалась еще одна емкость с нефтепродуктами.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтебаза в Пролетарске загорелась утром 18 августа после атаки украинских БПЛА. Уже тогда было известно, что пострадали 49 пожарных.

Тушить пылающий НПЗ иконой "Неопалимая Купина" доверили священникам 21 числа. После этого сообщалось, что огонь только усилился.

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