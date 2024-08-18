В Ростовской области РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Фото и видео

Беспилотники утром 18 августа атаковали российский город Пролетарск в Ростовской области. После взрывов там вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе.

Видео дня

Россияне утверждают, что было две подряд атаки "украинских дронов" на указанный объект. В сеть они выложили кадры возгорания, которые были видны из населенных пунктов вокруг, а при этом хвастались атакой своей баллистики по Киеву.

"ВСУшные БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области. Сейчас там пожар", "Полыхает нефтебаза в городе Пролетарск. На нее была атака дронов", "Топливо загорелось, информации о пострадавших нет", – передавали обстановку российские паблики.

По их данным, нефтебаза была атакована около 05:00 в воскресенье. Жители города слышали четыре-пять взрывов и потом увидели столб дыма и пожар.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на юго-востоке региона силами ПВО "была отражена атака БПЛА". Он утверждал, что пожар возник "в результате падения обломков" на территории промскладов – якобы горело дизтопливо. По его словам, нефтебаза подверглась повторной атаке, из-за чего "тушить пока не получается".

Другие пропагандисты заявили, мол, во второй раз БПЛА атаковал базу "во время тушения возгорания сотрудниками МЧС". Говорят, пострадавших нет.

Тем временем в комментариях под такими сообщениями россияне хвастались тем, что их страна-агрессор атаковала Киев и область "Искандерами" и "Геранями" (российское название "Шахедов". – Ред.).

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа в Ростове-на-Дону раздался мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар недалеко от Персиановки, где неподалеку расположена военная часть. Россияне заявили, что "бавовна" случилась в результате падения какого-то объекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!