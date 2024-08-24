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В Ростовской области вспыхнул масштабный пожар: оккупанты выдали, что горит камыш. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
4,5 т.
Масштабный пожар в России 24 августа

В районе города Батайск в Ростовской области России вечером 24 августа разгорелся сильный пожар. Российское МЧС утверждает, что загорелся камыш между Соленым озером и базой отдыха "Казачка".

Видео дня

По состоянию на 22:00 площадь возгорания россияне оценивали в 400 квадратных метров. Тушили огонь две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС.

Жители Батайска делились кадрами ЧП.

Ростовские Telegram-каналы активно делились фото и видео пожара. Пламя было видно из разных районов Батайска, огонь ярко подсвечивал темное небо.

Пожар в Батайске
В Батайске заявили о ландшафтном пожаре

Угрозы населенным пунктам нет, заверили россиян в спасательной службе.

Масштаб пожара впечатляет
Возгорание произошло вечером в субботу
Зарево от огня
Сильный пожар было видно из разных точек города
Батайск. 24 августа 2024 года
В РФ заявили, что загорелся камыш
Серьезный пожар
Дым и зарево от огня
ЧП под Батайском

Тем временем в комментариях жители города пожаловались, что тушить такой сильный огонь пожарные не спешили, возможно, из-за труднодоступности места.

В Ростовской области вспыхнул масштабный пожар: оккупанты выдали, что горит камыш. Фото и видео
Батайск на карте

Как сообщал OBOZ.UA:

– Масштабный пожар наблюдался в поле вблизи Ростова также вечером 23 августа.

– 15 августа в Люберцах в Подмосковье вспыхнул огонь на территории завода "Структура Арт". Предприятие производит декорации для различных мероприятий и форумов.

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