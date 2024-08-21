Попы РПЦ не помогли: на НПЗ под Ростовом раздался еще один взрыв. Видео

На территории нефтебазы под Ростовом, где спасатели до сих пор не смогли потушить пожар после атаки украинских ударных дронов 18 августа, 21 августа произошел еще один взрыв. По сообщениям, взорвалась еще одна цистерна с нефтепродуктами.

Видео дня

Видео с момента взрыва цистерны на НПЗ в Пролетарске публикуют в местных пабликах. Незадолго до этого, до тушения пожара на НПЗ привлекли даже священников московской церкви, которые провели молитву у места происшествия, но похоже это не очень помогло.

Из-за пожара, который длится уже четвертый день и едкий дым, местные жители жалуются на мигрень, першение в горле и кашель.

Как сообщают в российских пабликах, пожар на нефтебазе, который охватил площадь 10 тысяч квадратных метров, пытаются потушить круглосуточно с помощью двух пожарных поездов, сотен спасателей и десятков единиц техники, но пока безуспешно.

Недавно в сети появились фотографии священников РПЦ из Волгодонской епархии, которые провели молебен и чтение акафиста возле места пожара. Вскоре после этого на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские беспилотники с утра 18 августа атаковали российский город Пролетарск в Ростовской области РФ. После взрывов там вспыхнул мощный пожар на местной нефтебазе. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение очередного важного объекта российских захватчиков – комбинат "Кавказ" в Ростовской области. Объект работал на вражеский ВПК и обеспечивал деятельность русских оккупационных войск.

Накануне сообщалось, что в Ростовской области РФ продолжается масштабный пожар на территории нефтебазы, атакованный ударными дронами. Небо над городом Пролетарск затянуло густым черным дымом. Через несколько суток площадь пожара существенно увеличилась, поскольку цистерны на нефтебазе продолжают взрываться.

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