В России снова громко. На этот раз взрывы прогремели в Ростове-на-Дону.

Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что горит зерновой терминал.

Также в городе также было слышно несколько взрывов. Причины "бавовны" пока неизвестны.

"В районе улицы Портовой что-то очень горит. Дым виден из разных частей города. Подробности неизвестны", - сообщили в пабликах.

Позже в министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора сообщили, что в 18:46 3 апреля в Ростове на 2-й Луговой, 34 загорелся ангар. Информация уточняется.

Напомним, на прошлой неделе граждане страны-агрессора РФ пожаловались, что в Москве безразлично относятся к ситуации в Белгороде и Белгородской области, страдающим от обстрелов. По их словам, в России реагируют на трагедии только в том случае, если они встречаются в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером, 2 апреля, в российском Курске раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар. Как сообщают местные жители, пожар начался после взрывов.

Ранее добровольцы легиона "Свобода России", проведшие военную операцию на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, продемонстрировали уничтожение состава БК армии захватчиков в Теткино в Глушковском районе Курской области.

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