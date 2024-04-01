'Какие праздники? Мы тут умираем': жители Белгорода жалуются на ситуацию в городе и безразличие Москвы. Перехват

Граждане страны-агрессора РФ жалуются, что в Москве безразлично относятся к ситуации в Белгороде и Белгородской области, которые страдают от обстрелов. По их словам, в России реагируют на трагедии только в том случае, если они случаются в столице.

Об этом стало известно из телефонного разговора жительниц Белгорода, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они были возмущены тем, что пока Белгород обстреливают, Москва спокойно живет своей жизнью.

"Я говорю, правильно вон люди пишут: какие праздники? Мы тут в Белгороде умираем. Я говорю, нас бомбят изо дня в день без всякого, а у них там праздники все какие-то, мероприятия та развлечения в Москве", – говорила россиянка.

Собеседницы сошлись на том, что Москву нужно "немножко тоже расшевелить". Судя по всему, речь идет о теракте в подмосковном "Крокусе". По словам россиянок, это жестоко, что там погибли дети, но когда "в Белгороде умирают – никто не чешется".

Вероятно, эти жалобы очень не понравятся российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Он запретил жителям Белгорода жаловаться на обстрелы и равнодушие со стороны федеральных властей, назвав белгородцев, которые говорят об этих проблемах, тварями.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде после отбоя тревоги в Украине утром 31 марта была объявлена ракетная опасность. Местные власти отчитались о работе ПВО и "уничтожении" целей, однако позже стало известно о прилете в частный дом, пострадала женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!