Вечером 2 апреля в российском Курске раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар. Как сообщают местные жители, пожар начался уже после взрывов.

В свою очередь местные власти утверждают, что город был атакован украинскими дронами, но "система противовоздушной обороны отработала отлично". Губернатор Курской области РФ сначала сообщил об атаке с Украины четырьмя БПЛА, а затем добавил, что над регионом ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Интересно, что во временно оккупированном Крыму местные рассказывают о шести сбитых БПЛА над Курском, "в то время, как в Севастополе все спокойно". А массмедиа Курска пишут, что "в ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба) поступают обращения жителей о повреждении имущества обломками украинских беспилотников".

Между тем, жители Курска выставляют в Сети фото и видео масштабного пожара и зарева над городом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее добровольцы легиона "Свобода России", проведшие военную операцию на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, продемонстрировали уничтожение состава БК армии захватчиков в Теткино в Глушковском районе Курской области.

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