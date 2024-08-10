В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. Фото и видео

В Ростове-на-Дону вечером субботы, 11 августа, произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Инцидент произошел недалеко от Персиановки, где неподалеку находится военная часть.

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Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, взрыв, вероятно, произошел в результате падения объекта.

Этот объект упал на землю и вызвал воспламенение травяного покрытия. Пожар разгорелся на расстоянии около 20 км от воинской части, но информации о ее масштабах и интенсивности нет.

Местные власти никак не комментировали инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA:

В российском городе Липецк в ночь на пятницу, 9 августа, раздались громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.

Кремлевские пропагандисты уверяли в сети, что после атаки на военный аэродром Липецка там вроде бы "все хорошо", а военная техника не пострадала, поскольку самолеты якобы были выведены к удару.

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