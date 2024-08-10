В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. Фото и видео
В Ростове-на-Дону вечером субботы, 11 августа, произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Инцидент произошел недалеко от Персиановки, где неподалеку находится военная часть.
Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, взрыв, вероятно, произошел в результате падения объекта.
Этот объект упал на землю и вызвал воспламенение травяного покрытия. Пожар разгорелся на расстоянии около 20 км от воинской части, но информации о ее масштабах и интенсивности нет.
Местные власти никак не комментировали инцидент.
Как сообщал OBOZ.UA:
В российском городе Липецк в ночь на пятницу, 9 августа, раздались громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.
Кремлевские пропагандисты уверяли в сети, что после атаки на военный аэродром Липецка там вроде бы "все хорошо", а военная техника не пострадала, поскольку самолеты якобы были выведены к удару.
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